Son dakika haber... Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi yakalandı
Son dakika gündem haberi: Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı gözaltına alındı.
18.08.2020 14:39 | Son Güncelleme: 18.08.2020 14:42
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 114 kök Hint keneviri ve 10 gram kubar esrar ele geçirdi.
Operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı.
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Kaynak: AA