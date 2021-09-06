Son dakika haber... Samsun'da trafik kazası: 7 yaralı
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Son dakika haber... Samsun'da trafik kazası: 7 yaralı

Son dakika haber... Samsun'da trafik kazası: 7 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Bafra ilçesi Sinop karayolu Yakıntaş mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Doğukan Yüksel idaresindeki 55 AEL 538 plakalı otomobil Duran Bircan idaresinde 55 NT 982 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Doğukan Yüksel ve Duran Bircan ile Burak Ay, Esin nur Ay, Cihangir Ay, Emine Bircan ve Zeynep Arı yaralandılar. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Bafra Devlet hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Son dakika haber... Samsun'da trafik kazası: 7 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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