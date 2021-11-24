Son dakika haber! Samsun'da trafik kazası: 3 yaralı - Haberler
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Son dakika haber! Samsun'da trafik kazası: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber! Samsun'da trafik kazası: 3 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberi: Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Sarıışık mevkisi Samsun-Ankara karayolunun 8. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Yeşilnar idaresindeki 06 LB 416 plakalı otomobil ile Ünsal Kop yönetimindeki 55 DU 825 plakalı cip çarpıştı. Kazada, Hacer Kavak, Halime Kavak ve Gülseren Yeşilnar yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Son dakika haber! Samsun'da trafik kazası: 3 yaralı

Son dakika haber! Samsun'da trafik kazası: 3 yaralı

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