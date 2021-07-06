Son dakika haber! Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı
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Son dakika haber! Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

Son dakika haber! Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Samsun'da otomobilin direğe çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Samsun'da otomobilin direğe çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu karayolu Dikbıyık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemal Topkaya idaresindeki 34 BDB 941 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybedip refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazada, araç sürücüsü Cemal Topkara (56) ve Şemsi Topkara (55) yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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