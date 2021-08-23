Son dakika haber | Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
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Son dakika haber | Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haber | Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Samsun-Ordu karayolunun 55. kilometresi Karacalı mevkisinde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cüneyt K. idaresindeki 34 HT 2586 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak ağaçlara ve bahçe duvarına çarptı. Kazada, Nuray K. (38), Şükrü K.(54) ve Hatice K.(52) yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan ve ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Nuray K. yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Son dakika haber | Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haber | Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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