Son dakika haber | Samsun'da "torbacı" operasyonu: 6 gözaltı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Kent genelinde irtibatlı oldukları kişilere uyuşturucu satışı yaptıkları bilgisi edinilen D.A, E.Ş, M.K, D.P, M.D. ve M.A'nın yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin ikamet ve adreslerinde arama yapan ekipler, 103,3 gram sentetik uyuşturucu, 298 uyuşturucu hap, 3,44 gram esrar ve 3,43 gram uyuşturucu hap tozu ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek