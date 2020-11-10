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Son dakika haber: Samsun'da tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti

10.11.2020 18:39 | Son Güncelleme: 10.11.2020 18:43
Son dakika haber: Samsun'da tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Edinilen son dakika haberine göre Samsun'da tırın çarptığı yaya olay yerinde hayatını kaybetti.

Samsun'da tırın çarptığı yaya olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Ladik ilçesi Samsun-Ankara karayolu Toptepe mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Müjdat A. idaresinde bulunan 43 ABT 884 plakalı çekici ve 43 ABU 333 römork plakalı tır yaya olarak yolun karşısına geçmekte olan İbrahim Uğur'a (56) çarptı. Kazada İbrahim Uğur olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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