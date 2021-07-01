Son dakika haber... Samsun'da "tefecilik" operasyonunda yakalanan 7 şüpheli adliyede
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Son dakika haber... Samsun'da "tefecilik" operasyonunda yakalanan 7 şüpheli adliyede

Son dakika haber... Samsun'da 'tefecilik' operasyonunda yakalanan 7 şüpheli adliyede
Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Samsun'da düzenlenen "tefecilik" operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si adliyeye sevk edildi.

Samsun'da düzenlenen "tefecilik" operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 10 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 3'ü ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 7 şüpheli, adliyeye götürüldü.

Tefecilik iddialarına yönelik soruşturma kapsamında 29 Haziran'da kent merkezi ve Çarşamba ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 zanlı gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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