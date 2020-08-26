Son dakika haber! Samsun'da tartıştığı eltisini bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı
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Son dakika haber! Samsun'da tartıştığı eltisini bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı

Son dakika gündem haberine göre Samsun'da çocukların gürültüsü yüzünden çıkan kavgada eltisini bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı.

Son dakika haber! Samsun'da tartıştığı eltisini bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı
26.08.2020 12:55 | Son Güncelleme: 26.08.2020 13:16

Samsun'da çocukların gürültüsü yüzünden çıkan kavgada eltisini bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi Dikilitaş Sokak'ta N.A. (38) ile alt katta oturan eltisi Ş.A. (35) arasında çocukların gürültü yapmasından dolayı tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ş.A. evden aldığı bıçakla N.A'yı yaraladı.

Ağır yaralanan N.A, özel araçla kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

İlkadım Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Bürosu ekiplerince gözaltına alınan Ş.A. ise emniyete götürüldü.

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Kaynak: AA

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