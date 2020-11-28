Son dakika haber! Samsun'da şüpheli ölüm
28.11.2020 21:57 | Son Güncelleme: 28.11.2020 22:00
Edinilen son dakika haberine göre Samsun'da bir kişi evinde ölü bulundu.
Samsun'da bir kişi evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, S.S, İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi'ndeki evinde kardeşi Ramazan S'yi (32) kanepenin üzerinde hareketsiz halde buldu.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Ramazan S'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Ramazan S'nin ölümünün şüpheli bulunması üzerine polis, ifadesine başvurmak üzere S.S'yi emniyete götürdü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız