Son dakika haber | Samsun'da sulama kanalına düşen köpekleri kurtaran polis ile bekçi "ayın polisi" seçildi
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Son dakika haber | Samsun'da sulama kanalına düşen köpekleri kurtaran polis ile bekçi "ayın polisi" seçildi

12.02.2021 14:13 | Son Güncelleme: 12.02.2021 14:16
Son dakika haber | Samsun'da sulama kanalına düşen köpekleri kurtaran polis ile bekçi

Son dakika haber: Samsun'un Yakakent ilçesinde sulama kanalına düşen 4 köpeği kurtaran bekçi ile polis memuru "ayın polisi" seçildi.

Samsun'un Yakakent ilçesinde sulama kanalına düşen 4 köpeği kurtaran bekçi ile polis memuru "ayın polisi" seçildi.

Yakakent İlçe Emniyet Amirliğinde görevli polis memuru Fatih Koca ile çarşı ve mahalle bekçisi Yunus Kaplan'ın 26 Ocak'ta Kozköy Mahallesi'nde gece devriye sırasında 2 metre derinliğindeki kanala düşen 4 köpeği, birbirlerine tutunup zincir oluşturarak sudan çıkarması takdirle karşılandı.

İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Koca ve Kaplan'ı ocak ayının polisi seçti.

Polis memuru ile çarşı ve mahalle bekçisinin fotoğrafı, ayın polisi seçilmeleri dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğü binasının girişine asıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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