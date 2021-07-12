Son dakika haber! Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan genç yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan genç yaralandı

Son dakika haber! Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan genç yaralandı
Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Samsun'un İlkadım ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan genç, yaralandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan genç, yaralandı.

Adalet Mahallesi Fuat Paşa Caddesi'nde arkadaşıyla oturan B.U. (17), bir kişinin av tüfeğiyle silahlı saldırısına uğradı. Yanındaki arkadaşının haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan B.U, tedavi altına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve İlkadım Suç Önleme ve Araştırma Bürosu ekipleri olay yerinde çalışma yaptı.

Şüphelinin kimliğini tespit eden ekipler, zanlının yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Vahap Seçer Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tolga Akış İlyas Tetik Kartal Tibet Serenay Sarıkaya
Spor Alper Yılmaz Aykut Kocaman Mario Balotelli Younes Belhanda Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber! Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan genç yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 12:54:26. #1.15#

title