Son dakika haber! Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan genç yaralandı
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Son dakika haber! Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan genç yaralandı

Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan genç yaralandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Samsun'un İlkadım ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan genç yaralandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan genç yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kışla Mahallesi Beykoz Sokak ile Çatalçam Sokak kesişiminde Adnan Ş'nin (18) yanına yaklaşan otomobilden tabancayla ateş edildi.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan genç, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Bürosu ekiplerinin olay yeri ve çevresinde yaptıkları çalışmada 6 boş kovan buldu.

Otomobille kaçanların E.B. ve T.D. olduğunu belirleyen ekipler, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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