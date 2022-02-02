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Son dakika haber | Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber | Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan 26 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan 26 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı AFAD Kavşağı'nda dün saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz şahısların tabancayla ateş açmaları sonucu 26 yaşındaki Yasin Yıldırım ağır yaralandı. Yaralı genç, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Silahlı saldırganlar ise otomobil ile olay yerinden kaçtı.

11 yerinden yaralanan Yasin Yıldırım yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Mahallesi, Samsun, AFAD, 3. Sayfa, Haber

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