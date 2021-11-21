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Son dakika haber | Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralandı Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralandı.

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralandı

SAMSUN - Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi Batıpark'ta bulunan bir kulübün bahçesinde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişinin tabancayla ateş açması sonucu silahlı saldırısına uğrayan Fatih C.B.ağır yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı ameliyata alındı. Fatih C.B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haber | Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralandı

Son dakika haber | Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralandı

Son dakika haber | Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralandı

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İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay - Son Dakika Haberleri

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