Son dakika haber | Samsun'da silahlı saldırıda bir genci yaraladığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
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Son dakika haber | Samsun'da silahlı saldırıda bir genci yaraladığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

Son dakika haber | Samsun'da silahlı saldırıda bir genci yaraladığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Samsun'un İlkadım ilçesinde silahlı saldırıda bir genci yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde silahlı saldırıda bir genci yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yakalanan E.K'nin (20) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Samsun'da dün, Adalet Mahallesi Fuat Paşa Caddesi'nde arkadaşıyla oturan B.U. (17), E.K'nin av tüfeğiyle silahlı saldırısına uğramış, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan B.U, tedavi altına alınmıştı. Şüpheli ise gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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