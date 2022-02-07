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Son dakika haber: Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber: Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Son dakika haber... Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de silahlı saldırıya uğrayan U.A. (38) karnından ve kalçasından yaralandı. Yaralı şahıs ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken, silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen T.C. (50) olay yerinden kaçtı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Samsun, 3. Sayfa, Haber

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