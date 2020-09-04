Son dakika haber: Samsun'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı Son dakika haberleri: Samsun'un İlkadım ilçesindeki silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Samsun'un İlkadım ilçesindeki silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Bağdat Caddesinde E.Ü'ye (40) ait iş yerinde, E.Ü. ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı.

Şüpheli yanında bulunan silahla E.Ü'yü bacağından yaralayarak kaçtı. Yaralı, Samsun Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA