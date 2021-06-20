Son dakika haber: Samsun'da semaverden sızan gazdan zehirlenen genç öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Samsun'da semaverden sızan gazdan zehirlenen genç öldü

Son dakika haber: Samsun'da semaverden sızan gazdan zehirlenen genç öldü
Anadolu Ajansı / İrfan Ağca - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Samsun'un Vezirköprü ilçesinde semaverden sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen genç hayatını kaybetti.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde semaverden sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen genç hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İncesu Mahallesinde 17 yaşındaki Muhammet Ünal, evde semaver içerisinde bulunan kömürden yayılan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ünal, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ünal'ın cenazesi Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Ağca

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Hulusi Akar Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Hülya Avşar Selçuk Tekay
Spor Ali Koç Mert Müldür Yiğit Şardan Christian Eriksen Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber: Samsun'da semaverden sızan gazdan zehirlenen genç öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.6.2021 23:45:46. #1.14#

title