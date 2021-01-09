Son dakika haber... Samsun'da otomobille çarpışan traktörün sürücüsü öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber... Samsun'da otomobille çarpışan traktörün sürücüsü öldü

09.01.2021 20:35 | Son Güncelleme: 09.01.2021 20:38
Son dakika haber... Samsun'da otomobille çarpışan traktörün sürücüsü öldü

Son dakika haberi... Samsun'un Bafra ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ahmet Kaya idaresindeki 55 KH 941 traktör, Örencik Mahallesi'nde, Ömer Şahin'nin kullandığı 55 AMD 518 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada traktör sürücüsü Kaya yaşamını yitirdi, yaralanan otomobil sürücüsü Şahin 112 Acil Sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Şahin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Sahinol

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Fikri Sağlar Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ajda Pekkan Hülya Avşar Serdar Ortaç Eser Yenenler
Spor Mesut Özil Ömer Bayram Samet Aybaba Hamza Hamzaoğlu Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Kaza Türk Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Samsun'da otomobille çarpışan traktörün sürücüsü öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.1.2021 20:38:30. #1.15#
title