Son dakika haber: Samsun'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Son dakika haberine göre Samsun'un İlkadım ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu iki kişi öldü, biri polis memuru iki kişi yaralandı.