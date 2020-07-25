Son dakika haber! Samsun'da oto kurşunlama
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Son dakika haber! Samsun'da oto kurşunlama

Gelen son dakika haberlerine göre Samsun'da seyir halindeki bir araçtan açılan ateş sonucu maddi hasar meydana geldi.

Son dakika haber! Samsun'da oto kurşunlama
25.07.2020 20:48 | Son Güncelleme: 25.07.2020 21:48

Samsun'da seyir halindeki bir araçtan açılan ateş sonucu maddi hasar meydana geldi. Kurşunlardan biri park halindeki bir otomobilin ön camına isabet etti.

Olay, İlkadım ilçesi Divitçioğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki bir araçtan açılan ateş sonucu kurşunlardan biri park halinde bulunan 55 AAC 868 plakalı otomobilinin ön camına isabet etti. Otomobilin ön camında kırılma meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri intikal etti. Olay yerini çevreleyerek incelemelerde bulunan ekipler 3 adet boş kovan buldu. Olayda 1 araca isabet meydana geldi. Can kaybı ve yaralanma olmadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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