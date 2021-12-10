Son dakika haber: Samsun'da motosiklet çalan hükümlü 122 saatlik kamera kaydının incelenmesiyle yakalandı
AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberi: Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde motosiklet çalan hükümlü, jandarma ekiplerince 122 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesiyle yakalandı.
SAMSUN (AA) - Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde motosiklet çalan hükümlü, jandarma ekiplerince 122 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesiyle yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 19 Mayıs ilçesi Dereköy Mahallesi'nde yaşayan Ş.A'ya ait motosikletin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Bölgedeki 27 güvenlik kamerasına ait 122 saatlik kayıtları inceleyen ekipler, belirledikleri şüpheli M.A.S'yi (19) yakaladı.
GBT sorgusunda 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen şüpheli, cezaevine konuldu.
Operasyonda ele geçirilen motosiklet sahibine teslim edildi.
AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri
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