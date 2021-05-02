Son dakika haber | Samsun'da minibüsün çarptığı adam öldü karısının tedavisi sürüyor
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Son dakika haber | Samsun'da minibüsün çarptığı adam öldü karısının tedavisi sürüyor

Son dakika haber | Samsun'da minibüsün çarptığı adam öldü karısının tedavisi sürüyor
Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Samsun'un Çarşamba ilçesinde eşi ile yol kenarındayken minibüsün çarpması sonucu ağır yaralanan adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, eşinin tedavisi sürüyor.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde eşi ile yol kenarındayken minibüsün çarpması sonucu ağır yaralanan adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, eşinin tedavisi sürüyor.

İlçede dün meydana gelen kaza sonrası eşi Aynur Erdenbay ile birlikte ağır yaralanan ve Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan Yaşar Erdenbay, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kadir Pınar (42) idaresindeki 55 C 6158 plakalı minibüs, Samsun-Ordu kara yolu Kavakdibi mevkisinde Ömer Eski (28) yönetimindeki 55 AAD 30 plakalı tıra ve yol kenarında bulunan Yaşar (52) ile eşi Aynur Erdenbay'a (50) çarpış, çarpmanın etkisiyle tırın altına giren Yaşar Erdenbay ve yol kenarına savrulan eşi ağır yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman

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