Son dakika haber! Samsun'da minibüsçü gerginliği
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Son dakika haber! Samsun'da minibüsçü gerginliği

03.12.2020 09:31 | Son Güncelleme: 03.12.2020 09:34
Son dakika haber! Samsun'da minibüsçü gerginliği

Son dakika haberleri... Samsun'da UKOME tarafından seyir güzergahlarıyla ilgili yapılan değişiklik sonucunda şikayetçi olan minibüsçüler Terme Hükümet Konağı önünde eylem yaptılar.

Samsun'da UKOME tarafından seyir güzergahlarıyla ilgili yapılan değişiklik sonucunda şikayetçi olan minibüsçüler Terme Hükümet Konağı önünde eylem yaptılar.

Samsun'un Terme ilçesinde bulunan mahalle hattında taşımacılık yapan minibüsçüler, mevcut seyir güzergahlarının değiştirilmesinden dolayı şikayetlerini dile getirmek üzere Terme Hükümet Konağı önünde toplandılar.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı (UKOME), Yalı Mahallesi ile Evci Mahallesi minibüsçüleri arasında sıklıkla yaşanan tartışma ve sınırların ihlalinden dolayı Yalı Mahallesi dolmuş güzergahında değişiklik yaptı. Yeni güzergaha itiraz eden dolmuşçular Terme Hükümet Konağı önüne giderek Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç ile görüştüler.

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UKOME yetkililerinin minibüsçülerin sorunlarını çözüme kavuşturmak üzere tekrar toplanacağı ve ilçedeki tüm minibüsçülerin taleplerinin dinlenmesinin ardından ortak karara varılacağı belirtildi. - SAMSUN

Son dakika haber! Samsun'da minibüsçü gerginliği
Son dakika haber! Samsun'da minibüsçü gerginliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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