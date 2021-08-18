Son dakika haber... Samsun'da metruk binada 5 paket bonzai ele geçirildi: 1 gözaltı

Son dakika habere göre Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu metruk binada ele geçen 5 paket bonzai ile ilgili 1 şahıs gözaltına alındı.