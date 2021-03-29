Son dakika haber: Samsun'da kayıp olarak aranan genç kız Yeşilırmak Nehri'nde ölü bulundu
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Son dakika haber: Samsun'da kayıp olarak aranan genç kız Yeşilırmak Nehri'nde ölü bulundu

Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Samsun'da kayıp olarak aranan genç kız Yeşilırmak Nehri'nde ölü bulundu

Son dakika gündem haberine göre Samsun'un Çarşamba ilçesinde kayıp olarak aranan 17 yaşındaki kız, Yeşilırmak Nehri'nde ölü bulundu.

Sevgilisini öldürüp tarlaya gömdü! Pişman olunca cesedi çıkarmak için yardım istediği kepçe operatörünün ihbarıyla yakayı ele verdi
Sevgilisini öldürüp tarlaya gömdü! Pişman olunca cesedi çıkarmak için yardım istediği kepçe operatörünün ihbarıyla yakayı ele verdi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde kayıp olarak aranan 17 yaşındaki kız, Yeşilırmak Nehri'nde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, dün öğle saatlerinde evinden ayrılan Rabia Ş'den bir daha haber alınamaması üzerine ailesi, İlçe Emniyet Müdürlüğüne kayıp ihbarında bulundu.

Bunun üzerine arama çalışması başlatıldı. Yeşilırmak Nehri'nde bir kişinin hareketsiz şekilde bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama Kurtarma ve Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince sudan çıkarılan cesedin, Rabia Ş'ye ait olduğu belirlendi.

Genç kızın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman

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