Son dakika haber! Samsun'da kavgada 2 kişi silahla yaralandı Gelen son dakika haberlerine göre Samsun'da kavga sırasında tabancayla ateş edilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Samsun'da kavga sırasında tabancayla ateş edilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Çakırlar Yalı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda gece saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavga sırasında tabancayla ateş edilmesi sonucu M.Ö.(39) ve B.K.(28) bacaklarından yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili M.D.'yi (43) yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan M.D. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

M.D. kavga sırasında yere doğru ateş ederken şahısların yaralandığı, amacının kimseyi yaralamak olmadığı savundu. - SAMSUN

Kaynak: İHA