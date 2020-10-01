Son dakika haber! Samsun'da kaçakçılıkla mücadeleye devam
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Son dakika haber! Samsun'da kaçakçılıkla mücadeleye devam

01.10.2020 09:48 | Son Güncelleme: 01.10.2020 09:52
Son dakika haber! Samsun'da kaçakçılıkla mücadeleye devam

Son dakika haberi... Samsun Emniyet Müdürlüğü kaçakçılıkla mücadelede kararlılık mesajı verdi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü kaçakçılıkla mücadelede kararlılık mesajı verdi. Yapılan operasyonda 19 bin adet sigara ve 26 kg tütün ele geçirildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 95 adet 200'lük paketler içerisinde toplam 19 bin adet sigara, 26 kg tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili bir kişiye cezai işlem uygulandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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