Samsun'da 26 bin 280 makaron ile 10 kilogram tütün ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Samsun'da 26 bin 280 makaron ile 10 kilogram tütün ele geçirildi

24.12.2020 15:15 | Son Güncelleme: 24.12.2020 15:44
Samsun'da 26 bin 280 makaron ile 10 kilogram tütün ele geçirildi

Samsun'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında 26 bin 280 makaron ile 10 kilogram tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında 26 bin 280 makaron ile 10 kilogram tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince kaçakçılık ile mücadele faaliyetleri çerçevesinde çalışma yürütüldü.

İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Lise Caddesi'nde belirlenen iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 26 bin 280 doldurulmuş makaron, 10 kilogram açık kıyılmış tütün, 10 bin 600 paket sigara kutusu ve 15 paket çeşitli markalarda bir kilogramlık bandrolsüz tütün ele geçirdi.

Operasyonda U.Ö. ile E.Ö. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Donald Trump Bekir Pakdemirli Meral Danış Beştaş Selahattin Demirtaş
Magazin Arto Hande Erçel Burak Özçivit Oktay Kaynarca
Spor Okan Buruk Samet Aybaba Hüseyin Göçek Malcolm Thomas Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Türk Ocak Hakem Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Samsun'da 26 bin 280 makaron ile 10 kilogram tütün ele geçirildi | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 15:51:53. #1.15#
title