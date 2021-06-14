Son dakika haber | Samsun'da Jandarma Teşkilatı'nın 182. kuruluş dönümü
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Son dakika haber | Samsun'da Jandarma Teşkilatı'nın 182. kuruluş dönümü

Son dakika haber | Samsun'da Jandarma Teşkilatı'nın 182. kuruluş dönümü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Samsun'da, Jandarma Teşkilatı'nın 182. kuruluş yıldönümü nedeniyle Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Samsun'da, Jandarma Teşkilatı'nın 182. kuruluş yıldönümü nedeniyle Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Jandarma Teşkilatı'nın 182. kuruluş yıldönümü nedeniyle İlkadım ilçesinde bulunan Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. Tören ilk olarak Samsun İl Jandarma Komutanı Albay İbrahim Güven'in Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başladı. Akabinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törene ilçe jandarma komutanları, subaylar ve astsubaylar katıldı.

Tören toplu fotoğraf çekimi ile son buldu. - SAMSUN

Son dakika haber | Samsun'da Jandarma Teşkilatı'nın 182. kuruluş dönümü
Son dakika haber | Samsun'da Jandarma Teşkilatı'nın 182. kuruluş dönümü
Son dakika haber | Samsun'da Jandarma Teşkilatı'nın 182. kuruluş dönümü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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