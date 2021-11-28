Son dakika haber! Samsun'da iş yerindeki sadaka kutularının çalınması güvenlik kamerasına yansıdı

SAMSUN (AA) - Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde iş yerine giren zanlının yaptığı hırsızlık güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Cumhuriyet Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı'nda Sedat Uzun'a ait kafeye gece saatlerinde hırsız girdi.

Sabah iş yerini açan Uzun, kafeden hırsızlık yapıldığını fark edince polise haber verdi.

İş yerini ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kafeye giren zanlının kasadaki paraları, cep telefonu ve gözlük gibi eşyaları, içecek paketlerinin yanı sıra iki sadaka kutusunu da çaldığını, iş yerinden ayrılmadan önce de mutfak bölümünde yemek yediğini belirledi.

Şüphelinin, güvenlik kamerasının yönünü değiştirmeye çalışması da kayıtlarda yer aldı.

İlçede başka iş yerlerine de girdiği tespit edilen hırsızlık zanlısının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Son Dakika Haberleri

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