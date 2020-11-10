Son dakika haber! Samsun'da ip atlarken fenalaşan genç kız hayatını kaybetti

Bir son dakika haberine göre Samsun'un Terme ilçesinde ip atlarken fenalaşan genç kız yaşamını yitirdi.

Samsun'un Terme ilçesinde ip atlarken fenalaşan genç kız yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Taşpınar Mahallesi'nde oturan Alibey G'nin üç çocuğundan biri olan 22 yaşındaki Sinem G, evlerinin önündeki bahçede ip atladığı sırada fenalaştı.

Durumun ailesi tarafından fark edilmesi üzerine Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç kız, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sinem G'nin kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü