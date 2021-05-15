Son dakika haber... Samsun'da iki grup arasındaki silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Samsun'da iki grup arasındaki silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Son dakika haber... Samsun'da iki grup arasındaki silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / İlyas Gün - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Samsun'un Tekkeköy ilçesinde sokak ortasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde sokak ortasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

İlçenin Şabanoğlu Mahallesi Yıldırım Beyazıt Sokak'ta husumetli iki grup arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede silahlı çatışmaya dönüşen olayda silahla vurulan Muhammet Kıcır (29) ağır yaralandı, Emrah K. (29) ile Ferit K. (33) ise ayaklarından yaralandı.

Kendi imkanlarıyla Gazi Devlet Hastanesine giden Kıcır, buradaki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Emrah K. ile Ferit K. ise Samsun Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ali Babacan Ruhsar Pekcan Ekrem İmamoğlu
Magazin Beren Saat Pınar Altuğ Demet Akalın Uraz Kaygılaroğlu
Spor Cenk Tosun Burak Yılmaz Samet Aybaba Abdullah Avcı Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Samsun'da iki grup arasındaki silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.5.2021 01:42:27. #1.14#

title