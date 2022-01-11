Son dakika haber: Samsun'da hakkında kayıp ihbarı yapılan kişi ölü bulundu - Haberler
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Son dakika haber: Samsun'da hakkında kayıp ihbarı yapılan kişi ölü bulundu

Son dakika haber: Samsun'da hakkında kayıp ihbarı yapılan kişi ölü bulundu
AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında kayıp ihbarı bulunan kişi, ölü bulundu.

BAFRA, SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında kayıp ihbarı bulunan kişi, ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Adaköy Mahallesi Sedde mevkisinde dere kenarında bir kişinin yerde yattığını gören vatandaşlar, durumu jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, bu kişinin öldüğünü belirledi.

Jandarma ekipleri yürüttükleri çalışma sonucu bu kişinin, Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğüne kayıp ihbarı yapılan Okan Şahin (37) olduğunu tespit etti.

Ölümü şüpheli bulunan Şahin'in cesedi, Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri

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