Son dakika haber... Samsun'da gözaltına alınan yabancı uyruklu DEAŞ şüphelilerinden biri tutuklandı
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Son dakika haber... Samsun'da gözaltına alınan yabancı uyruklu DEAŞ şüphelilerinden biri tutuklandı

06.11.2020 16:15 | Son Güncelleme: 06.11.2020 16:18
Son dakika haber... Samsun'da gözaltına alınan yabancı uyruklu DEAŞ şüphelilerinden biri tutuklandı

Son dakika haberleri: Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak ve Suriye uyruklu 17 zanlıdan biri tutuklandı.

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak ve Suriye uyruklu 17 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 17 şüpheliden 9'unun daha işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 8'inin sınır dışı edilmesine karar verildi. Adliyeye sevk edilen bir şüpheli ise tutuklandı.

Bir şüphelinin de emniyetteki işlemleri sürüyor.

Atakum ve İlkadım ilçelerinde 30 Ekim'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Irak uyruklu 16, Suriyeli bir kişi gözaltına alınmıştı. Zanlılardan 7'si sınır dışı edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız

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