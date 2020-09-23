Son dakika haber | Samsun'da gasp şüphelilerine yönelik şafak operasyonu
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Son dakika haber | Samsun'da gasp şüphelilerine yönelik şafak operasyonu

Son dakika gündem haberi... Samsun'da polis ekiplerince gasp şüphelilerine yönelik düzenlenen operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

Son dakika haber | Samsun'da gasp şüphelilerine yönelik şafak operasyonu
23.09.2020 08:03 | Son Güncelleme: 23.09.2020 08:07

Samsun'da polis ekiplerince gasp şüphelilerine yönelik düzenlenen operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi limandan kömür, buğday, tüp, gübre gibi ürün ve eşya yüklenen kamyonlardan farklı tarihlerde gasp yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yürütülen soruşturma kapsamında, durdurulan kamyonların kasasından söz konusu ürün ve eşyaları gasbettikleri belirlendi.

Özel Harekat, Kaçakçılık ve Organize Suçlar, Terörle Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Çevik Kuvvet ekiplerinin desteğiyle 70 ekip ve 300 personelin katılımıyla Tekkeköy ilçesi Selyeri Mahallesi'nde "şafak" vakti operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı. Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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