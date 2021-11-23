Son dakika haber | Samsun'da FETÖ operasyonunda 3 zanlı yakalandı
Son dakika haberlerine göre Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
SAMSUN (AA) - Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"nda faaliyet gösteren kişilere yönelik çalışma yürüttü.
Ankara ve İzmir Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatı doğrultusunda Samsun'un merkez İlkadım ve Atakum ilçelerinde yapılan çalışma sonucu 2 askeri "mahrem imam" ile kapatılan bir askeri okul öğrencisi yakalandı.
Zanlılar, emniyete götürüldü.
Son dakika haber: FETÖ'nün Jandarma mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 101 şüpheliden 53'ü, 42 ildeki Ankara merkezli...
İzmir dahil 22 ilde FETÖ soruşturması! 112 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
İzmir merkezli FETÖ soruşturmasında 15'i muvazzaf 47 asker ve 65 eski askeri okul öğrencisi hakkında gözaltı kararı verildi.
AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri