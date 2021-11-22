Son dakika! FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyonda 4 zanlı yakalandı - Haberler
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Son dakika! FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyonda 4 zanlı yakalandı

AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

SAMSUN (AA) - Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"nda faaliyet gösteren kişilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, İlkadım, Canik ve Terme ilçelerinde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda bir "mahrem imam" ile kapatılan askeri okulun 3 öğrencisini gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Son dakika! FETÖ'nün mahrem askeri yapılanması na yönelik operasyonda 4 zanlı yakalandı

Son dakika! FETÖ'nün mahrem askeri yapılanması na yönelik operasyonda 4 zanlı yakalandı

Son dakika! FETÖ'nün mahrem askeri yapılanması na yönelik operasyonda 4 zanlı yakalandı

Son dakika! FETÖ'nün mahrem askeri yapılanması na yönelik operasyonda 4 zanlı yakalandı

Son dakika! FETÖ'nün mahrem askeri yapılanması na yönelik operasyonda 4 zanlı yakalandı

Son dakika! FETÖ'nün mahrem askeri yapılanması na yönelik operasyonda 4 zanlı yakalandı

AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri

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