Son dakika haber! Samsun'da FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyonda 2 zanlı yakalandı
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Son dakika haber! Samsun'da FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyonda 2 zanlı yakalandı

Son dakika haber! Samsun'da FETÖ'nün 'mahrem askeri yapılanması'na yönelik operasyonda 2 zanlı yakalandı
Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması" içerisinde faaliyet gösterdikleri ve örgütün mahrem imamlarınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık/tekil arandıkları tespit edilenlere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, emekli uzman çavuş ile kapatılan askeri okul öğrencisini yakaladı.

Soruşturma kapsamında 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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