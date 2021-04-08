Son dakika haber! Samsun'da evinde karantinada olması gerekirken jandarmaya yakalanan vatandaş yurda yerleştirildi
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Son dakika haber! Samsun'da evinde karantinada olması gerekirken jandarmaya yakalanan vatandaş yurda yerleştirildi

Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Samsun'da evinde karantinada olması gerekirken jandarmaya yakalanan vatandaş yurda yerleştirildi

Son dakika gündem haberi... Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) temaslısı olması nedeniyle evinde karantinada bulunması gerekirken jandarma ekiplerince yakalanan vatandaş yurtta kalacak.

Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) temaslısı olması nedeniyle evinde karantinada bulunması gerekirken jandarma ekiplerince yakalanan vatandaş yurtta kalacak.

Ladik Jandarma Komutanlığında görevli filyasyon ekipleri, Ladik - Samsun kara yolunda gerçekleştirdikleri devriye faaliyeti kapsamında bir aracı durdurdu.

Ekipler, A.K'nin (41) Kovid-19 temaslısı olduğunu ve karantinada bulunması gerektiğini tespit etti.

A.K. sağlık ekiplerince Samsun Münevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurduna götürüldü.

Jandarma ekipleri, A.K'ye Kovid-19 tedbirlerini ihlalden 3 bin 150 lira para cezası kesti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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