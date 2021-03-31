Son dakika haber: Samsun'da evde kumar oynayan 16 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlalden para cezası verildi
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Son dakika haber: Samsun'da evde kumar oynayan 16 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlalden para cezası verildi

Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Samsun'da evde kumar oynayan 16 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlalden para cezası verildi

Son dakika haberi... Samsun'un İlkadım ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek bir evde kumar oynayan 16 kişi yakalandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek bir evde kumar oynayan 16 kişi yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Bürosu ekiplerince yapılan çalışma sonucu 19 Mayıs Mahallesi'nde bir evde kumar oynandığı bilgisine ulaşıldı.

Apartmana savcılık kararıyla baskın düzenleyen ekipler, dairede masalar kurulduğu ve mutfak kısmındaki dolapta oyun kartları olduğunu gördü.

Kumar oynanmasına yer temin ettiği iddiasıyla O.K. (23) hakkında adli işlem başlatıldı.

Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanan sosyal mesafe kuralını ihlal eden O.K. ile 15 kişiye toplam 32 bin lira para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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