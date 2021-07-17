Son dakika haber | Samsun'da eşi tarafından öldürülen polis memurunun cenazesi Sivas'ta toprağa verildi
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Son dakika haber | Samsun'da eşi tarafından öldürülen polis memurunun cenazesi Sivas'ta toprağa verildi

Son dakika haber | Samsun'da eşi tarafından öldürülen polis memurunun cenazesi Sivas'ta toprağa verildi
Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Samsun'un Tekkeköy ilçesinde tartıştığı eşi tarafından tabancayla vurularak öldürülen özel harekat polis memuru Emrullah Çitil'in cenazesi, memleketi Sivas'ta defnedildi.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde tartıştığı eşi tarafından tabancayla vurularak öldürülen özel harekat polis memuru Emrullah Çitil'in cenazesi, memleketi Sivas'ta defnedildi.

Çitil'in (32) cenazesi, dün akşam saatlerinde memleketi Sivas'a getirildi.

Cenaze, Ayyıldız Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye, Çitil'in ailesinin yanı sıra meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

Samsun'da önceki gün, 5 katlı binanın birinci katında oturan özel harekat polisi Emrullah Çitil ile Karayolları Genel Müdürlüğünde memur olarak görev yapan eşi Yasemin Çitil arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine Yasemin Çitil, beylik tabancasıyla 3 el ateş ederek eşini vurmuştu. Çitil, evin balkonundan kaldırıma düşmüş, kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirmişti. Gözaltına alınan kadın, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Son dakika haber | Samsun'da eşi tarafından öldürülen polis memurunun cenazesi Sivas'ta toprağa verildi
Son dakika haber | Samsun'da eşi tarafından öldürülen polis memurunun cenazesi Sivas'ta toprağa verildi
Son dakika haber | Samsun'da eşi tarafından öldürülen polis memurunun cenazesi Sivas'ta toprağa verildi
Son dakika haber | Samsun'da eşi tarafından öldürülen polis memurunun cenazesi Sivas'ta toprağa verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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