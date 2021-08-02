Son dakika haber! Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haber! Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Veysel Altun - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalandı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yaptıkları bilgisi edinilen H.A.H, A.A.A. ve A.A.R'nin adreslerinde arama yapıldı.

Şüphelilerin adreslerinde çeşitli miktarlarda ele geçirildi.

Zanlılar, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Bülent Turan Haydar Aliyev Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Yusuf Güney Şeyma Subaşı Aleyna Tilki
Spor Can Bartu Eda Erdem Burak Elmas Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber! Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 12:57:13. #1.16#

title