Son dakika haber | Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlıya adli kontrol

Gelen son dakika haberlerine göre Samsun'da düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Canik ilçesi Uludağ Mahallesi'ndeki ikametinde kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisi edinilen S.S'nin ikametinde yapılan aramada 450 kök kenevir bitkisi fidesi, 41 kök kenevir bitkisi, bir miktar esrar ve kenevir tohumu ele geçirildi.

Zanlı S.S. gözaltına alındı.

İlkadım ve Canik ilçelerinde irtibatlı oldukları kişilere uyuşturucu sattıkları belirlenen S.U. ve G.S'nin İstanbul'dan uyuşturucu getireceği ihbarını üzerine zanlıları yakalayan ekipler, üzerlerinde yaptıkları aramada çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu buldu.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.S, S.U. ve G.S. çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek