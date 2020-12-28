Son dakika haber | Samsun'da "doğa polisi" yaralı karaca yavrusu buldu
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Son dakika haber | Samsun'da "doğa polisi" yaralı karaca yavrusu buldu

28.12.2020 17:05 | Son Güncelleme: 28.12.2020 17:08
Son dakika haber | Samsun'da

Gelen son dakika haberine göre Samsun'da polis ekiplerince yol kenarında bulunan yaralı karaca yavrusu koruma altına alındı.

Samsun'da polis ekiplerince yol kenarında bulunan yaralı karaca yavrusu koruma altına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, Asarcık ilçesinde devriye görevi sırasında yol kenarında yaralı karaca yavrusu buldu.

Ekipler, koruma altına aldıkları karacayı Samsun Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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