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Son dakika haberleri | Samsun'da DHKP/C operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı

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Son dakika haberleri | Samsun'da DHKP/C operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı

Son dakika haberine göre İstanbul merkezli Samsun'da DHKP/C terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 1 kişi mahkemece tutuklandı.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul merkezli Samsun'da DHKP/C terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 1 kişi mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının DHKP/C terör örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında alınan talimat gereği, İstanbul merkezli 3 gün önce Samsun'da DHKP/C terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'ndeki önceden tespit edilen adrese İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, DHKP/C örgütü mensubu E.K. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahsın ikametinde yapılan aramada dijital materyallere el konuldu.

Hastaneden adli raporu alınan E.K., Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü. TEM Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan E.K., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Samsun Adliyesinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile İstanbul Adliyesindeki nöbetçi mahkemeye görüntülü olarak ifade veren E.K. mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.

(Muhammer Ay/İHA)

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