Son dakika haber: Samsun'da DEAŞ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
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Son dakika haber: Samsun'da DEAŞ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Son dakika haberlerine göre Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 6 zanlı gözaltına alındı.

Son dakika haber: Samsun'da DEAŞ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
21.08.2020 09:53 | Son Güncelleme: 21.08.2020 10:48

Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri, İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Irak uyruklu 6 şüpheli yakalandı. Zanlılar sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.

Şüphelilerin ikametlerinde bulunan dijital materyallere el konuldu.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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