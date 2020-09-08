Son dakika haber | Samsun'da DEAŞ operasyonu: yabancı uyruklu 6 gözaltı
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Son dakika haber | Samsun'da DEAŞ operasyonu: yabancı uyruklu 6 gözaltı

Son dakika haberlerine göre Samsun'da DEAŞ operasyonu: yabancı uyruklu 6 gözaltı Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

08.09.2020 08:48 | Son Güncelleme: 08.09.2020 08:54

Samsun'da DEAŞ operasyonu: yabancı uyruklu 6 gözaltı

SAMSUN - Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda bu sabah saat 06.00 sıralarında İlkadım ve Atakum ilçelerinde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Irak uyruklu 10 şahsa yönelik 8 İlkadım ilçesinde 1 ise Atakum ilçesinde olmak üzere 9 adreste yapılan aramalarda Irak uyruklu 6 DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların ikametlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldüler. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Son dakika haber | Samsun'da DEAŞ operasyonu: yabancı uyruklu 6 gözaltı

Kaynak: İHA

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