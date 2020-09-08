Son dakika haber! Samsun'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı
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Son dakika haber! Samsun'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

Son dakika gelişmesine göre SAMSUN'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Irak uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika haber! Samsun'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı
08.09.2020 09:29 | Son Güncelleme: 08.09.2020 09:33

SAMSUN'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Irak uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari bilgiler doğrultusunda, bu sabah İlkadım ve Atakum ilçelerinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonlarda Iraklı 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve üst aramalarında ele geçirilen dijital materyallere incelenmek üzere el koyuldu. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.


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Kaynak: DHA

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